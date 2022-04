Aurélie CAMPAGNE

Spécialité Neurosciences Cognitives et Comportementales



Expertise/Compétences :

1. Thèmes :

Traitement des scènes naturelles et des visages

- Interaction émotion, motivation et action.

- Vigilance et rythmes biologiques

- Processus conscients et non conscients



2. Contextes:

- situation standardisée

- situation écologique - réalité virtuelle



3. Techniques :

- Techniques de neuroimagerie et neurophysiologiques(EEG,IRMf,EOG, activité électrodermale,ECG, pléthysmographie, etc.)

- Approche comportementale



Mes compétences :

Cognition

Électrophysiologie

Motivation

Neurosciences

Réalité virtuelle

R&D

Gestion de projet