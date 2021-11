Cyril FLORENTIN

De formation initiale technique, j'ai toujours apprécié de pouvoir garder une double compétence : technique et commerciale.



Une vie personnelle parfaitement epanouie m'assure l'équilibre nécessaire pour m'investir pleinement dans les projets industriels et commerciaux qui attirent mon intéret, et plus particulièrment les problématiques environnementales.



Après plus d'une dizaine d'année dans des fonctions B to B proches du "terrain de combat", j'apprécie désormais de pouvoir prendre du recul dans des fonctions transversales telle qu'une direction commerciale, développement ou marketing.



Aguerri aux fonctions commerciales, je cherche également à développer mes compétences en direction organisationnelle et/ou en production.



Mes compétences :

Déchets

Développement

Marketing

Environnement

Commercial

Minéralogie

Leadership

Relations publiques

Législation européenne

Relation presse

Pilote privé

Pilotage d'activité

Gestion de projet