Celine BEAUJEAN

Après 18 ans passé dans le domaine des sites et sols Polluées (en tant que Superviseur de chantier, Coordinateur HSE et Chef de projet), j'ai souhaité valoriser ma culture et mon expérience en HSE par le biais d'une Licence Professionnelle en Management intégré QSE.



Mon poste actuel me permet d'allier mon expérience passée dans l'environnement à mes nouvelles compétences en QSE.



Mes compétences :

Gestion de projet

Techniques de dépollution

Audit de chantier

Sécurité au travail - Forte culture HSE

Technique de Foration

Coordinatrice HSE

Supervision de Chantier

Travail en équipe

Organisation du travail

Dépollution

Evaluation de la conformité

Animation de formations

AutoCAD

Microsoft Office

Animation de réunions

Prévention

Veille réglementaire

Audit interne

Technique BTP

Évaluation des risques environnementaux

Évaluation des risques professionnels