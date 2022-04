Cyrille CHAUSSIN

Géologue de formation, j'ai 15 ans d'expérience au sein d'URS France (groupe AECOM) dans le suivi d'études environnementales en particulier en investigations de sol et eaux souterraines en France et à l'étranger (Maroc, Inde, Pologne, Brésil, ...).

Depuis 2007, je suis diagnostiqueur amiante certifié pour réaliser des diagnostics en milieu industriel (Dossier Technique Amiante, diagnostics avant vente, avant travaux et avant démolition), réalisation d'études du risque amiante dans le process (France, République Tchèque), maitrise d'oeuvre ou assistance maitrise d'ouvrage pour des travaux de désamiantage.



Autres qualifications

- Amiante : Certification de personne « Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis » (valable jusqu’au 20/02/2018)

- Risques chimiques niveaux 1 et 2 (valable jusqu’au 03/03/2018)

- Sauveteur Secouriste du Travail. Recyclage annuel à jour

- Attestation de formation H2S, ARI, Butadiène, Benzène

- Habilitation électrique H0/B0