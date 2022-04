Aurélie CANAL

Diplômée de l'Institut Français de Mécanique Avancée depuis Juin 2009, J'ai eu la chance de poursuivre mon stage de fin d'études par un CDD au sein de GrDF à Aubière.

J’ai ainsi piloté un projet concernant la production d’études de schémas de vannage. La planification, l’organisation et le suivi de la production ainsi que la répartition et l’atteinte des objectifs pour les 9 agents du bureau d’études, ont fait partie de mes missions.



Riche de cette expérience, j'aimerais travailler au sein d'une entreprise où je pourrais mettre en œuvre mes connaissances et évoluer à moyen terme vers de la gestion de projet et du management.



Mes compétences :

Aéronautique

Aérospatiale

Conception

Electricité

Énergies renouvelables

Éolien

gaz

Gestion de projet

Management

Mécanique