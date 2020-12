François EYSSAUTIER

Capsix développe une technologie révolutionnaire permettant de réaliser des soins corporels complexes en mode mains-libres, avec un robot collaboratif. Les applications visées sont les soins amincissants, les massages (détente, antalgique, sportif), les différents soins esthétiques, l’épilation à la lumière pulsée, ou le tatouage éphémère, le tout dans une expérience totalement nouvelle.



La force de cette innovation brevetée réside dans la capacité du système à adapter le traitement en temps réel à la morphologie du patient et à sa pose, sans aucune intervention humaine. Le système collecte également des données physiologiques pour un soin davantage personnalisé, performant et historisé.



Un prototype est déjà en cours de tests à Lyon sur une application de massage. Les éventuelles craintes initiales liées à la nouveauté disparaissent totalement devant la fluidité et la souplesse du soin prodigué.



Capsix recherche actuellement des partenaires industriels afin de mettre en application sa technologie dans leurs métiers.

Capsix develops a new technology based on a collaborative robot that performs hands-free body care treatments. Slimming massages, laser, ultrasound, magneto or light therapies, and even tattoos are among the targeted applications, with a completely new experience.



The greatest innovation of this patented technology is the capacity of the system to adapt the treatment in real time to the patient's body shape and pose without any human intervention. The system also collects physiological data for better treatment results and recordings.



A prototype is already performing massages in Lyon, France, with a smooth and precise gesture.

Capsix is currently looking for industrial partners in order to apply this hands-free solution in real conditions.



