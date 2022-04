Aurélie CARBILLET

Je suis diplômée d'un bac+5 en tant que graphiste concepteur à l'ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris) et riche de 7 années d'expérience en studio de création 360°.



Experte en print, je me spécialise également en technologies web et digitales. Mes connaissances vont des outils d'aide de vente aux ebooks animés.



Champs d'application :

Gestion de projet du brief à l'impression, de la créa à l'éxé, du print au web.

Supports print & web : Identités visuelles, dossiers de presse, publicités, book marque, magazines, PLV, book marketing, aides de vente interactifs, animations sur écran tactile, bannières, homepages, sites wordpress.



Clients : Klorane, Klorane Bébé, L'Oreal, Galenic, Essilor, A-Derma, Mustela

Triumph, Passionauto.com, Avène, HRA Pharma, Laboratoires expanscience, Galderma

Nature & Découvertes, Triumph...



Mes compétences :

WordPress

Magazines

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Travail en équipe

Relations clients

Adobe Flash

Photographie

Création

Direction artistique