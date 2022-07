Mariam SANOKO

Remettez vos clients au centre de votre business avec la data visualisation !



Mon expertise en qualité d'Analyste de données permet comprendre la data pour définir des KPIs et visualiser vos stratégies Business intelligence (B.I).

Je peux interagir avec vos ingénieurs Data pour optimiser les datasets et en extraire des KPIs

pertinents. En collaboration avec vos équipes Marketing produit grâce au outils Google Analytics aider optimiser les performances dune campagne.



Ux designer (AI) permet de faire converger les objectifs utilisateurs avec les objectifs business d'une marque ou d'une entreprise.



En communiquant avec les différents intervenants d'un projet, je suis en mesure d'apporter ma vision digitale multimédia ; depuis la mise en place des croquis en passant le zoning, le storyboard ; users flows ; la conception des prototypes interactifs multi Devices et mais aussi mener les tests utilisateurs tout en gérant des erreurs.



Pour vous garantir une expérience Ui/Ux réussie.



Dans un second temps, ma polyvalence entre le Web & le print est un atout majeur pour renforcer vos équipes.

En s'appuyant sur la puissance des grilles modulaires ; je peux de créer des modules minimalistes épurés faciles à déployer et réutilisables sur les univers mobiles, tablettes ou écrans.



Enfin, j'interviens en qualité de directrice artistique Web pour habiller graphiquement les designs produits et collaborer avec vos équipes de développeurs à l'intégration des contenus en HTLM5 et CSS3.



Pour télécharger mon CV :

http://www.msprods.fr/MariamSanokoDASenior.pdf



Mes compétences :

FLASH

Illustrations

Communication

DREAMWEAVER

Web

Maquettiste

AFTER EFFECTS

Graphiste

Directeur artistique

Web designer

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Indesign

EXPERTISE

Adobe After Effects

WordPress

Website Design

Quark Dynamic Publishing Solution

PRINT

JavaScript

HTML5

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Digital Publishing Suite DPS

Illustrator

Photoshop

Design

XHTML

Edition

Podcasts

Responsive design

ECommerce

Quark Xpress

PC Hardware

Magazines

Macromedia Dreamweaver

Final Cut Pro

Apple Mac

Macromedia Flash

User experience

Prototypage

Axure

Ux design

User interface design

Sketch