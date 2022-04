Isabelle RIOU

Mon atout ?

20 d'expériences qui me permettent aujourd'hui de vous aiguiller dans tous les projets prints et digitaux.

Pour les projets nécessitant l'expertise d'une agence, je serai votre courroie de transmission avec l'équipe agence tout en sachant orienter et optimiser cette relation puisque j'en connais tous les rouages.

Je saurai également prendre en charge en toute autonomie tous les projets opérationnels ne nécessitant pas la valeur ajoutée d'une agence en coordonnant tous les prestataires nécessaires (maquette, studio, imprimerie...).



Habituée à trouver le mouton à 5 pattes pour hier, je suis sûre d'apporter à votre projet d'entreprise toute la souplesse et l'efficacité de la mise en oeuvre opérationnelle dont il a besoin.

Qualité, technicité et respect des délais seront au rendez-vous.



Rencontrons-nous pour en discuter.



Mes compétences :

Coordination de projet

Planification

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Secrétaire de rédaction

Relecture corrections

Relecture orthographique

Suivi de production et de projet

Achat d'espace

Iconographe

Brief/débrief

Fabrication de documents imprimés

Réponse aux appels d'offres

Gestion de la relation client

Médias

Rédaction

Gestion de la production

Prise de vues