Aurélie CARDOSO

Je recherche un poste de CHARGEE D'ETUDES STATISTIQUES



Dans la santé publique et/ou le sport automobile et/ou l'agroalimentaire et/ou l'industrie...



Qui sont des secteurs où les services, gamme de produits, doivent être en harmonie avec les BESOINS ou les ATTENTES des CLIENTS.



Mes compétences acquises sont :

- méthodes quantitatives et qualitatives;

- méthodes de traitement des données et des informations préalables à la prise de décision;

- analyse et management des risques.



Je pratique les logiciels d'études statistiques SPAD 7, R, SAS et CLEMENTINE et les classiques WORD, EXCEL, POWERPOINT, et ACCESS.



Je suis diplomée d'un bac + 5 en Statistiques par le master 2 de MASS - MR (Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales et Management du Risque) de l'Institut d'Administration des Entreprises de Montpellier.



Mes compétences :

Marketing

Statistiques

Mathématiques