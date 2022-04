Aurélie CASTELAIN

Je suis actuellement Responsable gestion marketing et communication chez AGIR PEINTURE - réseau de professionnels indépendants du secteur de la décoration et des métiers du peintre.



A travers mes expériences professionnelles, j’ai pu tester mon esprit d’initiative et j’ai renforcé mes facilités d’expressions et de communication. J’ai également accentué mon goût des responsabilités et mon sens de l’organisation.



Je suis une jeune femme dynamique et autonome. Mon esprit créatif, mon goût de l'apprentissage et mon sens de l'astuce m'ont permis de mener à bien l'ensemble de mes missions.



J'apprécie particulièrement mener des projets dans leur globalité ou suivre la vie d'un produit de sa conception à son retrait du marché.



Mes collaborateurs ont particulièrement apprécié ma spontanéité, ma réactivité et ma ténacité.



Si vous aussi vous voulez faire ma connaissance, hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Marketing

Management

Communication

Achats