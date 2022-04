Aurélie CASTERA

Titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciales obtenu en juillet 2012 et d'une licence professionnelle Management de la Relation Client depuis septembre 2013.

J'ai occupé le poste de superviseur d'octobre 2012 à novembre 2014 au sein de la société Say Tout Com.

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que superviseur en centre d'appels dans la région bordelaise.



Mes compétences :

Management d'équipe

Vente

Relation client