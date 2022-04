Aurélie CAUDAL

Je compte sur mes savoir-être et savoir-faire, ma capacité d’adaptation et ma véritable volonté d’intégrer une structure pour ainsi mettre à profit mon expérience.

Mon parcours, certes atypique, mais varié et très enrichissant a permis de compléter mes compétences en termes d’ouverture d’esprit, de sens de l’observation, d’autonomie et de coopération avec les différents collaborateurs rencontrés.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Agroalimentaire

Sécurité

HACCP

IFS