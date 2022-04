Aurélie CAUSSE

Chargée de RH en collectivité territoriale mon activité me permet de m'intéresser à différentes facettes des ressources humaines : paie, recrutement, carrière mais aussi formation et relation sociale.



D'autres domaines des RH attisent mon intérêt notamment les nouvelles thématiques RH de santé, bien être et sécurité au travail telles que la prévention des RPS, la pénibilité au travail, l'emploi des seniors, l'égalité professionnelle ...



Ma formation en Gestion des RH ainsi que mon DU d'ergonomie "analyse des situations de travail" me permettent de mettre en œuvre mes compétences dans mon travail quotidien dans lequel je fais preuve de polyvalence, rigueur, écoute, mais également d'organisation, disponibilité et sens du relationnel.



Mes compétences :

Ecoute

Italien

Organisation

Prévention

Recrutement

Relationnel

Rigueur

RPS

sens du relationnel

Ressources humaines

Formation