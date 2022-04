Aurélie CESAR

Diplômée de l'ITECH (Institut Textile et Chimique de Lyon) en option textile, j'ai choisi de compléter ma formation d'ingénieur par un mastère spécialisé dans l'Innovation et le Produit Nouveau. Ayant un intérêt particulier pour les textiles techniques et l'habillement, ainsi qu'une première expérience dans le domaine des vêtements de travail pour la location-entretien, j'ai choisi de m'orienter dans le développement de vêtements de travail pour ce secteur.



Mes compétences :

Windows pack office

Solidworks

Veille technologique

Recyclage textile

Sourcing

Non-tissés

Gestion de projets

Teinture - impression

Veille concurentielle

Caractérisation de matériaux auxétique

EPI