Aurélie CHABORD, CAPM

Mes atouts :

• Maîtrise des méthodologies et processus de gestion de projet (PMBoK) - certifiée CAPM en 2013

• Coordination de projets (3 ans)

• Très bon niveau d'anglais (975/990 au TOEIC) et plusieurs expériences de travail à l'étranger (Japon, Canada)



Mes compétences :

Gestion de projet

CAPM

Coordination de projet

Travail en équipe

Contact clients

Gestion des priorités

Analyse d'affaire et fonctionnelle

EDI

PMI