Aurélie CHALVIN

Je finis actuellement mes études d'ingénieur en Génie des Procédés Industriels avec une double filière agro-industrie et thermique énergétique, ce qui me permet de voir l'application de l'énergie aux procédés agro-industriels.



Intéressée par l'optimisation et la validation des procédés en général, j'aime travailler en équipe avec ma part de responsabilité.



Je suis volontaire, curieuse et j'aime m'impliquer dans les projets.



Mes compétences :

Agro industrie

Energétique

Ergonomie

Microbiologie

Procédés industriels

Production

Thermique Énergétique

transfert de matière

Validation