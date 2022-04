Aurélie CHAMBONNIÈRE

Après une expérience de 8 ans riche et variée en agence de communication, j'ai décidé de donner une nouvelle direction à ma carrière professionnelle.



Passionnée d'immobilier, j'ai choisi le réseau CAPI France pour me lancer en tant que consultante indépendante en immobilier.



CAPI France est un réseau d'agents mandataires en immobilier indépendants qui nous permet, à nous agents, de garantir un service de qualité à nos clients vendeurs et acquéreurs.

Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir sans plus attendre le site internet :Array !



Basée à Villette d'Anthon (38, à 25 km à l'est de Lyon), je couvre le secteur au carrefour de l'Isère, de l'Ain et du Rhône.



Propriétaires vendeurs, futurs acquéreurs, investisseurs, marchands de biens, diagnostiqueurs, courtiers, agents immobiliers et collègues capitiens, je serais ravie de vous compter parmi mes contacts pour une future collaboration !



A très bientôt pour de nouveaux projets immobiliers !



Mes compétences :

Achat

Agent immobilier

Immobilier

Investissement

Vente