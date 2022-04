Aurélie CHAMPALOU

Elitys Consulting est une société de conseil spécialisée, leader dans les métiers de l’optimisation industrielle.

Elitys apporte à ses clients une solution d'expertise en les accompagnant dans leur projet d'industrialisation dans les secteurs des transports (aéronautique, automobile et ferroviaire) et aussi dans d'autres secteurs comme ceux de la santé et de l'énergie.

Pour cela, nous recrutons des Ingénieurs qualifié(e)s et motivé(e)s par l’expertise technique et l’amélioration des performances industrielles pour intervenir sur des projets diversifiés.

Nous intervenons dans les domaines suivants: mécanique, génie des procédés, électrotechnique, qualité, production, logistique, supply chain, achats, méthodes, maintenance, travaux neufs, lean, 6 sigma, etc.

Si la perspective d’intégrer une entreprise porteuse de projets d’envergure, et en pleine évolution vous motive, rejoignez ELITYS !

http://www.elitys.fr/