Delphine AUDUREAU

Passionnée de Dispositif Médical durant mon parcours pharmaceutique, j’ai choisi d’orienter mes expériences professionnelles dans ce sens.



Forte d'une première expérience en tant que Responsable Qualité & Affaires Réglementaires, j'ai su prouver mes compétences d'organisation et de rigueur au travers la gestion et l'organisation du service en menant à bien les missions qui m'ont été confiées. Et c'est avec motivation et dynamisme que je poursuis aujourd'hui mon parcours en tant que consultante Qualité & Réglementaire.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigueur

Management opérationnel

Organisation professionnelle

Synthèse

Travail d'équipe

Dynamique

Certification ISO 9001

Développement durable

Qualité