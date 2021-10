Fabien BRELET

Réactivité et dynamisme au service de la Production de Médicaments.



Pharmacien, Responsable du site de Production de Saint-Genis-Pouilly, site historique de la société Advanced Accelerator Applications, une compagnie Novartis depuis 2018.

Docteur en Pharmacie, inscrit à l'ordre section B.



Précédemment Responsable Fabrication chez Farméa à Angers groupe Fareva.



Dernière année du cursus de Pharmacie indusriel en apprentissage dans le département production vaccins vracs chez Sanofi Pasteur.

Ancien stagiaire dans les services production Panpharma et de l'Établissement Français du Sang.



Formation complémentaire en management, marketing, finances et comptabilité général à l'EM LYON.



Spécialisé en Pharmacie industrielle dans le secteur des Biotechnologies : gestion de projets, audit, analyse et validation de procédés et matériel de production, formation des équipes de production.



Mes compétences :

Qualité

Production

Biotechnologie

Pharmacien

BPF

Industrie

Formation

Audit