Aurélie CHANCELET

Toucan Toco édite des Small Apps de business intelligence à destination des décideurs.



Du président directeur général souhaitant consulter les principaux indicateurs de son groupe chaque semaine en quelques gestes au commercial BtoB préparant ses rendez vous clients, Toucan Toco aide les professionnels pressés à prendre connaissance des informations essentielles pour piloter leur activité.



Small, big ou open Data sont nos sources de données. Dataviz, Dashboards et Reporting sont nos armes pour les restituer.



La recette de Toucan Toco repose sur trois ingrédients indispensables :



- Des visualisations pour faciliter l’analyse et rendre les données compréhensible sen un clin d’oeil

- Des interfaces élégantes qui retiennent l’attention et donnent envie d'interagir avec les données

- De l’écoute client pour obtenir une solution qui répond aux besoins métier des utilisateurs



From Big Data to Small Apps, valoriser vos données d'entreprises pour des applications métiers rapidement déployables.



Mes compétences :

Management d'équipes internationales

Marketing digital

Marketing stratégique

Merchandising

Management de projet

Créativité

Marketing

Développement durable

Culture

Management

Mode