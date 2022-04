Aurélie CHANUT

Technicienne de laboratoire avec 5 ans d'expérience en formulation et contrôle qualité de produits cosmétiques.



J'ai acquis au cours de mes expériences professionnelles des compétences dans le domaine de la formulation de produits de soin, le contrôle de produits semi-finis et finis, le contrôle de la couleur, la constitution et vérification de dossiers de lot. Tout ceci dans le respect des règles BPF.













Mes compétences :

Coloriste

COPTIS

Cosmétique

Formulation

Formulatrice

Laboratoire Recherche et Développement

Maquillage

Recherche

Recherche et Développement