Aurélie CHARLES

Recherche un emploi d'assistante manager :



Compétences :



Organisation des déplacements du responsable et de l'équipe;

accueil téléphonique et physique;

établissement des revues de candidatures, de revues d’offres et de clôtures d’affaires ;

facturation, élaboration de bon de commande;

gestion des impayés (rappel auprès des clients) ;

traitement du courrier, rédaction de lettres et de fax ;

gestion du classement et de l’archivage, gestion des achats

Comptabilité Immobilière (établissement des chèques, saisie des écritures,)

Mise à jour des bases de données











Préparatrice en pharmacie :



Accueil téléphonique Analyses de l’ordonnance ou de la demande

Accueil physique des clients Donner des explications et des recommandations

Suivre et gérer les visites médicales Enregistrer, vérifier, identifier, et stocker

Relance des relevés d’heures Préparer, conditionner

Classement, relance contrats Etablir tous les documents nécessaires

Justificatifs de domiciles… Tarifier, fonction de conseil, prévention, information

Qualification des fichiers Fonction de vente

Mailing Fonction de gestions des stocks

Enquêtes de satisfaction clients Fonction administrative

Suivi des bilans de mission, Fonction de maintenance

Pré-qualification recrutement

Prise de RDV pour entretien

Mise a jour des dossiers de candidatures



Mes compétences :

Marchés publics

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Gercop copro

Microsoft Word

Asa logiciel de gestion

Gercop transaction

Lotus Notes

Sachat

Oxyad