Aurélie CHARPENTIER

Avant de devenir directrice associée d’AdC - L’Agence de Contenu, j’ai travaillé pendant six ans à Marketing Magazine, où j’ai occupé le poste de journaliste, puis de chef de rubrique Veille.



C’est en mars 2010 que j’ai créé avec Ava Eschwège l’agence de Brand Journalism AdC – L’Agence de Contenu. Diplômée en marketing et en journalisme, cette double casquette me permet aujourd’hui de conseiller les marques, de les aider à véhiculer le bon message au bon moment, et de choisir le meilleur format journalistique.