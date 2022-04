Aurélie CHATEAU

RAQA Associate chez Zimmer Surgical SA à Genève depuis décembre 2011.



7 ans d'expérience comme responsable qualité et affaires réglementaires dans l'industrie médicale (dispositifs médicaux)

Compétences: Assurance qualité (ISO 13485:2012, ISO 9001:2008, FDA, Marquace CE), Affaires réglementaires, Management, stérilisation (EtO et Irradiation), suivi de projets



5 ans d'expérience en tant que présidente d'une association (cours de danse et création de spectacles vivants)

Compétences: Administration culturelle (Compta, Gestion, RH, juridique, budgets...), Danse, mise en scène.



Mes compétences :

Administration

administration culturelle

Danse

Dispositifs médicaux

Qualité