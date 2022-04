Sylvain TRITANT RH SOLUTIONS

En 2010 j'ai ouvert l'agence RH SOLUTIONS Portage Salarial pour l'Ain et les 2 Savoie, puis en 2012 par une croissance externe, j'ai développé cette activité sur la région Lyonnaise.

J'assure la Présidence des sites d'Annecy et Lyon avec le support des Directeurs des Agences locales.



Nous accompagnons au quotidien les porteurs de projets :

Consultants, créateurs d'entreprise, formateurs, freelances, cadres en recherche d’emploi, retraités, jeunes diplômés.

Nous les accompagnons dans leur réflexion, le lancement et le développement de leur activité.

Voir le site de l'agence : http://bit.ly/1Krhv6q



Grâce à notre savoir faire, ces derniers peuvent librement, sereinement et simplement développer leur activité d'indépendant tout en continuant à bénéficier des avantages du statut de salarié.



Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents statuts permettant de démarrer votre activité de consultant ou de formateur ?

Inscrivez-vous gratuitement à une matinée d’information à cette adresse : http://bit.ly/1DNL4pl



Nous accompagnons également les entreprises dans leurs besoins de Ressources Humaines externalisées.

Nous simplifions les Ressources Humaines.

Vous souhaitez savoir comment nous procédons ? Contactez-moi !



A bientôt pour votre RH Solutions.

Sylvain TRITANT

www.rh-solutions.com



Mes compétences :

Portage salarial

Management

Ressources humaines

Commercial grands comptes

Paie GRH

Gestion d'entreprise

Gestion

Formateur

Coaching

Création d'entreprise

Recrutement cadres