Brigitte Pajot

J'ai 53 ans et j'ai amérri à Sevrier sur les bords du lac d'Annecy;

en tant que conseil en développement personnel ET navigatrice (soeur de Marc Pajot - célèbre navigateur) je vous propose de venir goûter au bonheur de naviguer sur les lacs: Annecy,le Bourget, le lac Léman tout en allant à la rencontre de vous-même, à travers le teambuilding, ou encore l'apéro-bateau et le coup de coeur chaque mois : voile et pleine lune !



Retrouvez-moi aussi sur mon site:



http://www.cap-positif.fr



Je suis aussi distributrice JUICE PLUS;

voir mon site:

http://pages.juiceplus.com/ +pajot17916



Mes compétences :

Animation

Coach

Communication

Conférencière

Conseil

Développement personnel

Formation

Marketing

Marketing de réseau

méditation

Relation d'aide

Teambuilding

Voile

Team building

Coaching