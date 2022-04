Isabelle Masson : 06 10 50 24 17

Psychologue clinicienne, psychothérapeute EMDR et Thérapeute conjugale et familiale

Cabinet de psychothérapie :



à Nantes : 22 avenue des Epagneuls 44300 Nantes



- Consultations individuelle, couple, famille

Mal être, stress, dépression, anxiété, troubles de l'humeur, du comportement,...

burn out, somatisation, ...

Burn out, phobie (phobie de l'avion, de la foule, ...), TOC

suite d'accidents de la vie et traumatisme (deuil, accident, violence, attentat, viol, inceste...)

- Thérapie de couple, conseil conjugal

- Thérapie familiale et coaching familial



- Mal être, développement personnel

- Traumatisme (accident, agression, divorce, deuil...)

- psychopathologie (dépression, trouble anxieux, trouble de panique, burn out, addiction, ...)

- blessure psychique (maltraitance, violence familiale)

- difficultés relationnelles, conflits familiaux,

- guidance éducative

- trouble du comportement de l'enfant ou adolescent



Consultation sur rendez-vous :

- Cabinet libéral à Nantes : Consultations sur rendez-vous au 22 avenue des Epagneuls 44300 Nantes

(Tram ligne 1, Arrêt Landreau)



Contacter le Tél :06 10 50 24 17

mail : massonlefevre@gmail.com

http://mapsynantes.wordpress.com



Je reçois en consultations individuelles mais aussi en thérapie de couple et en thérapie familiale. Mon expérience m'a permis d'être confiante dans la capacité de tout être humain à croître et à se développer tout au long de sa vie, et ceci malgré les épreuves.



Engagée dans la relation thérapeutique, je reçois en consultation à mon cabinet, des personnes souhaitant se sentir mieux dans leur vie, ayant envie de s'inscrire dans une démarche de développement personnel ou professionnel, souhaitant dépasser des difficultés relationnelles, ou traverser une épreuve.



J’ai développé une clinique de psychothérapie à la fois en institution et en cabinet libéral. Depuis 1998, je me suis spécialisée dans la prise en charge thérapeutique des victimes et auteurs de violences familiales et extra-familiales. J'ai travaillé auprès d’adolescent présentant des troubles (addiction et trouble du comportement), puis auprès d’handicapés. Le cadre d’intervention thérapeutique est interactif, il privilégie l’approche stratégique et les thérapies systémiques.



Formation :

Diplôme de psychologue UFR de psychologie clinique et de la Santé, Nantes - N° Adéli : 449314269

Certifiée Thérapeute familiale par Dr Mony Elkaïm

Consultation individuelle - consultation familiale ou conjugale

Accueil, écoute, accompagnement



Mes compétences :

Psychothérapie

Développement personnel

Analyser écouter réfléchir agir

Ecoute

Conseil

Psychologie

Psychologie clinique

Coaching de vie

Diagnostic

Insertion socioprofessionnelle

Psychologie du travail

Psychopathologie

Thérapie individuelle

Thérapie de couple

Thérapie familiale systémique

Estime de soi

Stress

Confiance en soi

EMDR

Traumatisme

Victimologie