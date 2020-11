Jean-Michel HENRIOT

Mon parcours m’a donné, entre autre, l’occasion de piloter et d’accompagner le développement international d’une ETI, Équipementier de rang 1, livrant des produits techniques de sécurité pour le freinage.

Chief Operating Officer group, j'ai en responsabilité 8 sites de fabrication, les équipes de développement, supply chain, achats, process-industrialisation, Qualité Hygiène Santé Environnement.

Depuis plus de 15 ans, je travaille dans un contexte international, manageant des sites à l’étranger (Roumanie, Etat Unis, Mexique, Brésil, Chine). Je suis habitué à intervenir dans des contextes multiculturels.

Mon expérience s’est construite :

> Dans un contexte B to B sur un marché très concurrentiel en lien direct avec les constructeurs automobile

> Au sein d’ETI familiaux et de filiales de groupes internationaux (Allemand, Japonais, Américains, et Français).

> Dans un environnement exigeant l’atteinte des meilleurs standards de la profession (IATF16949, ISO 14001, OHSAS 18004) au travers d'une remise en question permanente pour arriver au meilleur niveau : < 3 PPM, taux de service à 99,95% et profitabilité en évolution constante (EBITDA 12,5% à aujourd'hui).

> Au travers de la philosophie Lean / Kaizen afin de dynamiser l’organisation et la focaliser sur les objectifs à atteindre

Mon évolution permanente est liée à des succès qui s’appuient sur :

> Sur une volonté entrepreneuriale

> Une compréhension stratégique des enjeux de l’entreprise solide tout en gardant une attention aiguisée sur les plans opérationnels et la réussite de leurs actions.

> Un management participatif par objectifs de mes équipes pour atteindre des résultats définis et respecter les engagements pris.

> Une faculté d’adaptabilité importante, une forte réactivité et une volonté permanente d’anticipation.

> La capacité de renforcer les technologies employées, d’en intégrer de nouvelles et de les déployer (travail du caoutchouc, de la fibre, du plastique, du métal).



Mes compétences :

Automotive industry expert

Déploiement de la stratégie, des objectifs et des

Orienté Résultat / Result Oriented (EBITDA, WC, OC

Déploiement de technologies / Technology deploymen

Amélioration continue / Kaizen

IATF 16949 / ISO 14001 / OHSAS 18001

Retournement de socièté / Turnaround

Lean Manufacturing

Démarrage de site à l'étranger / Greenfield operat

Gestion d'équipes multiculturelles / Multicultural