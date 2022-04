Aurelie CHAUMONT

Transmettre mon dynamisme à mes collaborateurs, les encourager en mettant en valeur leur travail et leurs actions pour obtenir le meilleur des équipes et atteindre la qualité optimale, l'objectif final.



Rejoindre une équipe dynamique, partager des valeurs d’entreprise et adhérer à un projet fédérateur, consolider et élargir mon savoir faire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Créativité

Édition

Management

PAO

Marketing

Autodidacte

Visual Merchandising

Outils de Communication

Tous secteur d'activité

Organisation d'évènement

Techniques de Vente