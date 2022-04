Aurelie CHAUVET

J'enseigne au sein de l'Education Nationale depuis 9 ans, et travaille avec des enfants depuis déjà quatorze ans (animation et professorat).

J'enseigne l'espagnol et ai également enseigné le français en classe de 6eme pendant 3 ans. Avant cela, j'ai exercé au Mexique en tant que lectrice dans une Université. je suis également passionnée par la littérature et la traduction littéraire.

J'exerce actuellement à l'étranger (Comores) ayant un goût particulier pour les échanges interculturels, et l'apprentissage et /ou le perfectionnement des langues étrangères.

J'ai obtenu en 2012 un master en français langue étrangère et seconde, parcours coopération linguistique et éducative en 2012, souhaitant mettre mes compétences au service de la coopération pour le français à plus long terme.

Je m'intéresse par ailleurs au yoga que je pratique quotidiennement (vinyasa, asthanga), après avoir eu depuis toujours des approches corporelles différentes et enrichissantes (danse classique, danses contemporaines, escalade). J'allie mes connaissances pédagogiques dans les deux domaines (langues et yoga) pour enrichir mes cours.



Mes compétences :

Littérature

Enseignement

Langues étrangères

Yoga

Adaptation

Culture