Aurélie CHAUVET

Un petit tour en philosophie, pour s'élargir l'esprit et s'arrêter un peu pour réfléchir avant d'entamer des études d'édition.



Relecture, correction, réécriture, recherche iconographique, préparation de copie, travail sur la maquette, relations auteurs, imprimeurs, communication...

Voilà mon travail.



Pourquoi je l'aime ?

Porter un projet pour lui donner sa meilleure forme, des défis à relever qui parfois se transforment en réelles enquêtes, échanger, mutualiser des compétences, transmettre des savoirs...



À l'horizon ?

Pourquoi ne pas poursuivre en saupoudrant tout cela de plus de maquette, d'édition électronique, de projets innovants... appelant toujours plus de compétences et l'enthousiasme de progresser.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Édition

Education

Média

Pédagogie

Presse

Rédaction