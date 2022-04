Aurélie CHAZAL

Passionnée par les marques et les stratégies Marketing qu'elles utilisent, je me suis naturellement, à la suite de mon Master Marketing et Innovation, dirigée vers le milieu des agences de communication.

Aujourd'hui, tel un chef d'orchestre, je gère des budgets très variés pour des compte-clients tout aussi différentes. BtoB, BtoC, prêt à porter, industriel, beauté ou encore équipements de maison, la pluralité de mes clients et de leur problématiques, m'a permit d'acquérir une certaine souplesse dans la réflexion quant aux différences solutions de communication à mettre en place.



Je suis une personne ouverte, sociable, créative et force de propositions. La satisfaction client et la réflexion d'actions ROIstes sont deux des points auxquels j'accorde une importance primordiale au quotidien.



Ambitieuse, ayant la soif d'apprendre et de grandir professionnellement parlant, j'accorde une forte importance aux valeurs et à la culture d'entreprise dans laquelle je travaille. Je pars du principe, que nous avançons ensemble dans un intérêt commun, la réussite de l'entreprise.



Opportunité professionnelle, prise de contact, collaboration, n'hésitez pas à me contacter !

Bien à vous

Aurélie



Mes compétences :

Commercial

Industrie

Webmarketing

Tourisme

Marketing sportif

Management de projet

Marketing opérationnel

PAO