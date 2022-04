Aurélie CHEVALIER

J'exerce le poste de commerciale/chargée d'affaires ( B2B) depuis plus de sept ans pour la société AMGE, dans le milieu de l'énergie et plus précisément dans le domaine des groupes électrogènes.

Mon poste consiste à vendre des prestations de services et des projets d'installation de groupes électrogènes neufs, tout en pilotant le suivi de chantier.

J'étudie les besoins techniques des clients, réalise les chiffrages et gère les appels d'offre dans leur intégralité ( du rendez-vous sur site pour réaliser le chiffrage jusqu'au mémoire technique).



Les mots clés pour ce poste : rigueur, autonomie, dynamisme, réactivité et persévérance !



Mes compétences :

Gestion de projet