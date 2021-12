Aurélie CHEVALIER (GAILHBAUD)

Après dix ans d'expérience dans l'industrie de l'automobile et du plastique, j'ai décidé de mettre ma vie professionnelle au diapason de mes convictions personnelles et mes compétences au service d'une énergie renouvelable : le biogaz. Cette énergie locale est produite à partir de déchets organiques et produits agricoles. De nombreuses installations à travers l'Europe sont des exemples illustrant parfaitement ce que peut être l'économie circulaire. Le mouvement n'est qu'à son frémissement en France et je suis heureuse de contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle énergétique.



Mes compétences :

Agriculture

biogaz

Déchets

Développement durable

Énergies renouvelables

Environnement

Méthanisation