Aurélie CHEVALIER

- Management d'une équipe de 7 chefs de secteur et 2 promoteurs des ventes sur le circuit GMS

- Formation, encadrement et recrutement des chefs de secteur

- Garante de l'atteinte et du pilotage des objectifs commerciaux de la région

- Compte-clé régional en SCA : SCADIF et SOCAMAINE et affilliés Francap.



Groupe MOM : MATERNE (marques Materne, Pom' potes, Confipotes) - MONT BLANC - GLORIA.



Mes compétences :

Directeur régional

Chef des ventes

Vente