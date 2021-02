Magali FILLOD (BATARD)

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans les métiers de la vente et du management, dans le secteur pharmaceutique et en Grande Distribution, je vous accompagne dans la montée en puissance de vos équipes. Que vous soyez indépendants à la recherche dun nouveau CAP de croissance ou un groupement de quelques officines, en pleine réflexion organisationnelle, Je peux vous aider !



Sportive dans l'âme, je m'accomplis à travers les défis que l'on me demande de relever et les challenges que je m'impose.





CONSULTING DIVERS SECTEURS (Grande Distribution/Santé-Pharma) :

COMMERCE

Gestion de vos relations commerciales, définition et mise en oeuvre de votre stratégie de développement commercial, prospection...



MANAGEMENT

Constitution et Management de forces de vente, Coaching d'équipe d'officine, Incentives...



RESSOURCES HUMAINES

Accompagnement au recrutement de commerciaux, Définitions d'objectifs individuels, Formations



MERCHANDISING

Optimisation de l'agencement du point de vente et de la vitrine, Structuration des assortiments...



DIRECTION COMMERCIALE



MANAGEMENT & RH

Élaboration des objectifs individuels

Accompagnements & trainings réguliers

Analyse des performances des équipes

Création doutils daide à la vente, et Pilotage de lactivité de léquipe.

Recrutement & Formation de nouveaux collaborateurs.



COMMERCIAL

Parfaite maitrise des techniques de négociation

Optimisation des Accords Groupements/Centrales Achat

Développement des assortiments

Gestion des budgets et investissements Centrale

Recommandation de plans promo adaptés aux spécificités régionales