Jennifer MORBOIS

Femme de terrain, dynamique, motivée et curieuse, j'ai toujours eu le goût du travail bien fait.



Pour résumer mon parcours, il est atypique et riche d'expériences variées, il a fait de moi une personne ouverte sur les gens et le monde, passionnée par son métier.



Mon enthousiasme, ma réactivité et mon sens aigu du service mont toujours valu la reconnaissance et la confiance de mes employeurs (voir mes recommandations).

Très communicante de nature, jaime relever des défis et mévertue à satisfaire à la fois le client et ma hiérarchie.



Mes compétences :

Etablir des commandes

Appliquer les règles de merchandising

Organiser un plan de tournée

Développer le chiffre daffaire

Motiver, dynamiser et former les équipes

Suivre la concurrence

Animer un rayon

Gérer les stocks et approvisionnements

Gérer un portefeuille client

Réaliser un reporting

Réaliser une implantation de linéaire

Chef de secteur

Gms

Hygiène

Make up

Parfumerie

Pharmacie

Merchandising

Microsoft Outlook

SAP Contrôle de Gestion

Microsoft Excel

Microsoft Word