Emmanuel REYBIER

De formation Généraliste, j'ai pu travailler dans des domaines tel que le pharmaceutique, l'automobile et l'aéronautique.

Mon expérience de méthodes puis d'industrialisation chez Valeo m'ont permis de comprendre l'industrie et son optimisation, grâce entres autres au Lean.

J'ai pu ensuite mettre en application les compétences et la culture "Lean" dans 2 autres sociétés.

Actuellement responsable industrialisation dans une entreprise aéronautique, je suis l'interface industrielle des projets mais je suis aussi chargé de la surveillance des coûts de production, des validations interne et des fournisseurs, de la maitrise des processus.

Je suis référent sur le processus d'enroulement filamentaire sur matière pyrotechnique



Mes compétences :

Lean

Aéronautique

Industrialisation