Aurelie CHIARADIA-SOULARUE

Après 7 ans en poste de chargée d'études dans le domaine de l'expérimentation végétale et phytopharmaceutique, je cherche à réorienter ma carrière vers la gestion de projet (PMO) afin de valoriser mes compétences opérationnelles, mon esprit scientifique, ma rigueur et mon esprit d'équipe.



Altruiste, polyvalente et efficace, je m'adapte facilement au contexte et aux personnes.



Mes compétences :

Animation

Biotechnologie

BPE

Esprit d'équipe

expérimentation agronomique

Qualité

R&D

Communication

Agronomie

Agriculture

Création et suivi d'indicateurs

Amélioration continue

Gestion de projet