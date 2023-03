Pierre LOPEZ - 32 ans



Poste occupé : Key Account Manager pour la société VENTANA.



Mission : Gestion de Grands Comptes existants et prospection de nouveaux clients pour les secteurs de l'Aéronautique, de la Défense, du Spatial et de l’Énergie



Formation:



École Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ESIP) filière Eau et Environnement http://ensip.univ-poitiers.fr/



Mastère Spécialisé Ingénieur d'Affaires Industrielles à l'INSA de Toulouse http://www.msiai.insa-toulouse.fr/fr/ms_ingenieur_affaires.html



Mes compétences :

Commerce international

Traitement des eaux

Environnement