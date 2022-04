Aurélie CHOUKALI

Mes expériences aux sein de différentes maisons de luxe, telles que Christian Dior, Gucci et Fred joaillier, m'ont permises d'acquérir tant les connaissances, que les compétences relatives à cet environnement.

Ma passion pour le commerce ainsi que mon professionnalisme me permettent de conseiller et de fideliser une clientèle locale et internationale.

Mes différentes missions (Paris, Saint-Tropez, Dubai) font de moi une personne polyvalente, disponible et adaptable à différents contextes et situations.

Mon dynamisme et ma pugnacité m'ont toujours permis d'optimiser les objectifs fixés en terme de chiffre d'affaire et de développer un portefeuille clients fidélisés.



Mes compétences :

Back office

Vente