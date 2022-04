Aurélie CICERO

Actuellement assistante d'éducation dans des lycées, je suis à la recherche d'un emploi d'assistante juridique ou de juriste.

Engagement, loyauté et persévérance font partie de mes traits de caractère et l'ensemble de mon cursus montre mes facultés d'adaptation. Titulaire d'un master 2 en droit des affaires, je possède une maturité et des connaissances m'offrant une polyvalence supplémentaire.

Stagiaire à la Banque de France de Nancy, ma tâche consistait à collecter les bilans comptables des entreprises en vue de l'attribution de la cotation Banque de France. J'ai ainsi admiré l'importance de la rigueur dans les métiers de la comptabilité.

Négociatrice en crédit pour une société de courtage, j'ai appris à identifier le risque financier d'une projet et effectuer tous les calculs utiles au dépôt d'un dossier de financement auprès des banques. Mon dynamisme, mon aisance relationnelle et mon organisation ont été des atouts durant ces différentes expériences.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Droit

Droit bancaire

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit financier

Droit social

Financement immobilier

Immobilier

Négociation