Aurelie CINIER

Après 10 ans passé dans le secteur du bâtiment, où j'ai suivi des projets, apporté des solutions techniques, réalisé des devis, développé l'activité, encadré un service, j'ai saisi l'opportunité de travailler dans le secteur du traitement des déchets.

Le développement durable, l'économie circulaire, le recyclage et le traitement des déchets sont des domaines pour lesquels je porte un grand intérêt. Nous devons agir, changer nos comportements et prendre conscience des changements à mettre en oeuvre pour un avenir plus convenable.

Je suis une personne persévérante et volontaire. Je m'investis dans mon poste.

Je veux être fière de travailler pour cette entreprise au sein du service technique ou commercial

J'aime conseiller et accompagner les clients

J'aime la technique et la satisfaction des clients



Mes compétences :

BTP

Négociation

Bâtiment

Relationnel

Gestion de projet

Management

Solutions techniques

Microsoft Word

Microsoft Excel

Esprit d'équipe

Dynamique

Volontaire

Relations clients

Environnement

Développement durable