Aurélie CLERC

Un parcours atypique mais complémentaire construit autour du sport, des langues, des relations et expériences humaines au sein de clubs, associations et entreprises privées en France et à l'étranger.



LANGUES

Anglais : Compétences élevées- C1

+ 2006 Jeune Fille au Pair (Sydney – AUSTRALIE)

Espagnol: Élémentaire

Cambogien: Notions ( 2 ans d'expatriation)



INFORMATIQUE

Word, Excel, PowerPoint, ImageReady, Photoshop, Joomla, Hootsuite



SPORT

Ancienne athlète de haut niveau/ Saut à la perche en équipe de France Licenciée au club d'Aix-Les-Bains (ASA) et USIvry

Entraineure de saut à la perche 16-30ans à l'Union Sportive d'Ivry Athlétisme (94)



Mes compétences :

Anglais

Commercial

Communication

International

Média

Publicité

Sport

Presse

Coaching sportif

Associations sportives