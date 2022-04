Aurélie CLERC

Je recherche un emploi dans la gestion administrative.

Riche d’une expérience professionnelle au collège Jean Mermoz de Yutz où, après un DEUG STAPS, j’ai exercé des fonctions d’administration, de gestion du courrier, d’accueil téléphonique et physique de personnes, j’ai également pu développer des qualités d’organisation et d’adaptation rapides aux tâches qui m’ont été assignées. Je souhaite à présent me spécialiser dans la gestion administrative.

Extrêmement motivée, ce secteur m’intéresse d’autant plus qu’il nécessite des compétences telles que l’organisation, la discrétion, l’autonomie ainsi qu’une capacité de dialogue et d’écoute importante, des qualités qui me caractérisent.