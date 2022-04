Aurélie CLERGET

Clerc Expert d’Huissier de Justice sous la direction de Maître BUND – Juriste contentieux – Juriste locatif - Responsable recouvrement et affaires juridiques -



- Maîtrise des voies d’exécution et procédures civiles

- Suivi des contentieux bancaires, inscriptions d’hypothèques, saisies immobilières, nantissements, sécurisation des créances pour la prise de mesures conservatoires, négociation, mise en place et suivi des plans de paiement avec les débiteurs, mise en place des procédures de chèques impayés, gestion comptable du dossier (encaissements/décaissements)

- Recouvrement amiable et judiciaire : gestion de portefeuilles de particuliers et de professionnels (sociétés de recouvrement, avocats, agences immobilières, etc.)

- Saisies appréhension et revendication, saisies par déclaration en préfecture, saisies par immobilisation des véhicules

- Maîtrise des procédures de recouvrement de loyers et d’expulsion locative

- Rédaction de baux commerciaux et d’habitation

- Prise de titre exécutoire (rédaction de requêtes et assignations)

- Représentation des clients en audience de saisies des rémunérations