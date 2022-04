Marc GUNDERMANN

Compétences :

* Commercialisation de divers produits (produits financiers, biens immobiliers anciens et programmes neufs, BTP)

* Management commercial (participation au recrutement, formation, suivi),

* Création d’outils commerciaux & administratifs (planning, bon de commande, reporting, relances),

* Participation à la stratégie/gestion de l’entreprise (communication, prévisionnel, contentieux, comptabilité).

* Élaboration et mise en œuvre de stratégie de communication,

* Création et rédaction de supports de communication.



Actuellement sans emploi suite à un licenciement économique et aspirant à de nouvelles perspectives professionnelles, je suis disponible rapidement et très motivé.



Je suis titulaire d'une licence de droit privé ainsi que d'un diplôme de l’ESC Toulouse (Toulouse Business School) avec une spécialisation dans le marketing et la communication. Par suite, j'ai pu perfectionner mon niveau d'anglais et mes connaissances en intégrant l'Ecole Européenne de Commerce à Barcelone.



Fort d’une expérience professionnelle de neuf ans, riche et diversifiée, j'ai toujours vécu mon travail comme un défi permanent. J’ai pu développer, tout au long de mon parcours mon sens de l'écoute et de la diplomatie, ma capacité d'adaptation aux facteurs humains et aux environnements techniques hétérogènes que j'ai rencontré. En outre, ma rigueur et mon investissement personnel, m’ont permis d'être reconnu et apprécié.



Mes compétences :

Microsoft Office

Apple MacOS