Aurelie COCHERIL

Plus de 10 ans d’expérience au sein de grandes entreprises, PME et dans le monde associatif, dans la gestion de projets multi-acteurs, multi-secteurs (traitement de l'eau, gestion des déchets, écoconstruction, développement durable), dans l'animation d'équipes pluridisciplinaires et dans le développement des activités



Compétences clés :

Coordination et pilotage opérationnel de projets solidaires et environnementaux

Management transversal d'équipes pluridisciplinaires

Développement commercial et marketing, satisfaction client

Recherche et animation de réseaux de partenaires

Ouverture internationale et multiculturelle



Intérêts :

Transition écologique et développement durable

Economie circulaire

Inclusion sociale

Solidarité internationale

Amélioration des pratiques et partage des savoir-faire



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

Recherche de partenaires

Accompagnement social

Levée de fonds

Organisation d'évènements

Suivi de chantiers

Gestion de projet